Sebastián Lizarzaburu revela que fue abordado por usuarios tras asistir al concierto de Anuel AA

Sebastián Lizarzaburu utilizó sus redes sociales para contar que el sábado 21 de mayo asistió al concierto de Anuel AA. Aseguró que, aunque no le gusta el estilo del puertorriqueño, se divirtió durante el espectáculo. El ex chico reality mencionó también que, al salir del show, muchas personas le pidieron saludos para la familia y fotos. “A mí no me gusta Anuel. El show estaba bacán. La salida fue un caos porque como nadie se tomó fotos con Anuel. Dijeron: “Ah, Sebas, fotos, videos, saludos, voice notes. ‘Dile a mi mamá que estoy acá’, ‘Mándale saludos a mi primo que es su cumpleaños’. Dios Santo, un mar de gente y una cola para salir”, describió. Video: Instagram