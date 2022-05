Paulina Rubio no se quedó callada tras ser acosada sexualmente por su personal de seguridad. El hecho ocurrió el 18 de mayo, durante el concierto que la ‘Chica dorada’ daba en Phoenix, (Arizona, Estados Unidos), como parte del “Perrísimas Tour” junto a Alejandra Guzmán. La cantante, de 50 años, bajo del escenario para cantar con el publico el tema “Nena”, sencillo que grabó con Miguel Bosé, en 2007, como parte del disco “Papito” del español. “Paren la música, paren la música” , dijo en inglés. “Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted” , le reclamó al sujeto. “Él me tocó y es guardia de seguridad”, volvió a decir está vez dirigiéndose a los asistentes tras regresar a la tarima. Video: Twitter.