Durante una entrevista con Jesús Alzamora en “La banca”, la actriz Nataniel Sánchez explicó por qué aún no tiene intenciones de tener hijos.

Nataniel Sánchez ofreció una entrevista al programa de YouTube de Jesús Alzamora, donde habló sobre diversos temas, entre ellos su ausencia en la próxima temporada de “Al fondo hay sitio”. Pero eso no fue todo. La recordada Fernanda de las Casas también se refirió a la posibilidad de convertirse en madre y sorprendió a sus miles de fans con su respuesta. “(Me gustaría tener) una familia sí, no necesariamente teniendo hijos ahora... En ocho años volvamos a tener esta conversación y a ver qué te digo. Tengo 31 y no quiero ser madre ahora, cada vez soy más consciente de la responsabilidad”, manifestó la también bailarina. Video: La Banca/ YouTube