Melissa Lobatón sufrió grave incidente en concierto de Anuel AA: “Casi me voy para la otra”

Melissa Lobatón acudió al concierto de Anuel AA el último sábado 21 de mayo. Al regresar a su hogar, la hija de Melissa Klug contó, a través de Instagram, cómo lo pasó en el polémico evento. “Casi me voy para la otra porque de verdad me sentía demasiado mal. Yo siempre llevo alcohol, no se por qué hoy no llevé alcohol, me parece raro. Me faltaba oxígeno, se me cerraba demasiado el pecho. No saben la desgracia que había. Muchas cosas de humo que afectaron mi sistema (respiratorio) y se me cerró el pecho”, fue la declaración de la joven. Video: Instagram.