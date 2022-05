La periodista Magaly Medina arremetió contra la ‘Chinita’ Jazmín Pinedo luego de que asegurara que tiene muchas ofertas de trabajo en televisión. En esa línea, Pinedo mencionó que no acepta las propuestas porque desea priorizar sus estudios universitarios. Las declaraciones las dio en “América Espectáculos” a modo de responder a Medina por las afirmaciones que emitió días atrás. “Qué botada. Jazmín Pinedo (...) ha salido a decir que tiene infinidad de llamadas de los productores de la TV (...) Tiene tal cantidad de ofertas, pero prefirió conducir un programa de bingo en un canal desconocido de YouTube, ¿qué raro, no? Si a mí me ofrecen, tengo alternativas, entonces escojo la mejor propuesta , no me voy a un canal desconocido de cable a gritar ‘bingo’”, fue la respuesta de Magaly Medina. VIDEO: Magaly TV, la firme.