¡No le perdonan! Antes de que Arcángel se presentará en el concierto “Los reyes del flow” programado para el sábado 21 de mayo, el reggaetonero de Puerto Rico fue grabados por varios usuarios peruanos paseando por un centro comercial. No obstante, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue la actitud fría del músico hacia su público, ya que no deseó tomarse ninguna foto con sus seguidores. “Arcángel en H&M del Jockey Plaza comprando. No quiso tomarse fotos con nadie”, se lee en el video que ya se hizo viral. Video: Tik tok.