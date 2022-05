Andrés Hurtado vuelve a dejar en claro que desea llevar la banda presidencial. El conductor de “Sábado con Andrés” se sorprendió al recibir una llamada de una de sus seguidoras y le consultó por qué votaría por él para ser el mandatario del Perú. “¡Andrés presidente! (...). Apoyas a toda la gente necesitada. Eso es lo que me gusta de ti, que llegas a toda la población”, contestó la fanática. El presentador respondió: “Me alienta mucho. Créanme, lo hago solo por ustedes. Ante todo, yo no soy político y detesto la política. Lo que tengo lo comparto con el país entero. Por eso, he tomado la decisión de ser el presidente del país y voy a ganar en primera vuelta”. Video: Panamericana Televisión.