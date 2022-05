¿Se acabó el amor? Rodrigo González comentó sobre los nuevos indicios de una separación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Desde hace un tiempo, se rumorea sobre un distanciamiento entre ambos, pues ya no comparten fotos juntos. Por ello, ‘Peluchín’, en la edición de este 19 de mayo de “Amor y fuego”, mencionó que la modelo y el futbolista aún se siguen en redes sociales y que esto podría ser para que no se siga especulando acerca del fin de su relación. “Siempre lo primero que hacen es dejarse de seguir, y como saben que eso va a disparar las alarmas, puede que se hayan contenido para no hacer mucha bulla sobre el caso. Quizás porque no es una terminada, sino una pelea o una temporada de desgaste o de crisis, y no han tomado aún una decisión”, expresó el conductor. Video: Willax