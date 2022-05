“En boca de todos” tuvo este 19 de mayo a Jazmín Pinedo como invitada y protagonizó un divertido momento con Ricardo Rondón cuando bromeó sobre su outfit. “Hermosa, una mujer de avanzada. Aunque lleve puesto el saco de Gino Assereto, no importa, me encanta”, dijo el conductor. Inmediatamente, la popular ‘Chinita’ respondió —entre risas—: “Nosotros no compartimos ropa hace bastante tiempo”. Cabe recordar que Jazmín Pinedo regresará a la conducción con un programa que se transmitirá en redes sociales, donde regalará cartillas de bingo a quienes deseen ganar gran cantidad de dinero. Video: América TV