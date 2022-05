Los periodistas Federico Salazar y Verónica Linares se asombraron con un peculiar caso presentado en Huancayo y no dudaron en dar su opinión con un divertido comentario.

Un peculiar caso se presentó este miércoles 18 de mayo. Verónica Linares y Federico Salazar reportaron que las autoridades encontraron a una ‘narcopaloma’ que llevaba un paquete de marihuana hacia el penal de Huancayo. Los conductores no pudieron evitar bromear sobre el peculiar hecho con un divertido comentario. “Estaban jugando ahí, creo”, expuso la periodista. “Bueno, esos 30 gramos no alcanzarían para mucho, al menos no para comercializar”, acotó su compañero durante la emisión en vivo de su noticiero. Video: América TV-