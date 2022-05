Martín Vizcarra rompió su silencio por segunda vez. Ante la difusión de chats comprometedores con la ex candidata al Congreso Zully Pinchi emitidos por el dominical “Panorama”, el expresidente de la República se pronunció a través de un en vivo en su cuenta de Facebook para dejar en claro que él no fue infiel a su esposa Maribel Díaz y que, pese a las especulaciones, no se divorciará de su pareja. “Los temas privados yo los dejo en el campo privado y ratifico que para mi lo más importante es mi familia. Maribel y yo estaremos juntos hasta que los tengamos vida ”, dijo, luego de pedir privacidad para los suyos para poder afrontar esta complicada situación.