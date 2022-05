Un nuevo enfrentamiento protagonizaron Ducelia Echevarría y Rafael Cardozo en “Esto es guerra”. Tras completar uno de los juegos, los modelos tuvieron un cruce de palabras a raíz de que el brasileño hizo una acusación sobre su compañera. De ese modo, Ducelia Echevarría se defendió. “Es indignante que estés diciendo cosas de mi persona que yo no he hecho. El único mentiroso, y me dirijo al público, el único mentiroso es Rafael Cardozo. Quiero hacer un pedido a producción: que si Rafael el día de ayer ganó —que fue por suerte—, que pongan una definición que sea de fuerza, rapidez; porque ahí no vas a ganar y quiero verte. Video: América TV