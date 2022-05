En la última edición de “Amor y fuego”, Rodrigo González compartió su malestar hacia Melissa Paredes, quien en una reciente entrevista, lo mencionó junto a Magaly Medina para acusarlos de hablar cosas que no son ciertas sobre el divorcio de la modelo con Rodrigo Cuba. “Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio (...) para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60.000 dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros”, fue el comentario que hizo la exconductora para Trome. Esto no fue del agrado de ‘Peluchín’ y le respondió con todo. “Tú sabrás lo que hiciste, o dejaste de hacer, a mí no me metas en tus cuentos, que aquí lo único que hacemos es ir viendo como tú, poco a poco, has ido acusándolo de agresor hasta conciliar de lo más bien”, señaló en un principio. Sin embargo, eso no fue todo, pues continuó arremetiendo con la influencer. “Qué tiene que ver eso con nosotros, a nosotros por qué nos echas la culpa de tus malas decisiones, de las consecuencias de tus actos. De cómo iba tu matrimonio, qué tenemos que ver”, agregó.