Patricio Parodi: torta de sus hermanas, Majo y Mafer, quedó arruinada en la fiesta

El último 13 de mayo, las hermanas de Patricio Parodi celebraron su cumpleaños al lado de sus amistades, entre ellas estuvo Flavia Laos. Sin embargo, Mafer y Majo no imaginaron que su torta quedaría arruinada en cuestión de segundos. Todo ocurrió cuando un fuerte viento tumbó el pastel; sin embargo, pudieron solucionar el problema contactando a la empresa que les hizo la torta. “Estos días el viento estaba súper heavy (...). Nosotras estábamos abajo y gritan ‘se rompió la torta’. Imagínense la pena que nos dio. No había ni empezado y ya no había torta”, contó Majo Parodi. Video: Instagram