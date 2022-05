Este lunes 16 de mayo, Melissa Paredes se presentó en el programa “En boca de todos”, donde habló, nuevamente, sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Cuba, quien aseguró que le entregó una fuerte suma de dinero a la ex-Miss Perú para que firme el divorcio. Sin embargo, la modelo desmintió a su exesposo y afirmó que no recibió algún incentivo y que no tiene interés en ello. Asimismo, mencionó que la nueva conciliación que está solicitando no tiene nada que ver con un tema económico, pues indicó que no necesita recibir dinero de nadie porque está acostumbrada a trabajar desde muy joven. “Todo el mundo sabe que yo trabajo, toda mi vida he trabajado, nunca he dejado de trabajar y lo hago desde los 13 años. Soy autosuficiente”, expresó. Video: América TV