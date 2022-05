Rosángela Espinoza no se quedó callada después de que evidenció que el capitán de su equipo, Rafael Cardozo, hizo trampa en un circuito de destreza. Por ello, condenó el acto del brasileño y exigió una sanción para su infracción. “Debería haber un castigo para Rafael porque debe de aceptar su error”, afirmó eufórica. Frente a sus declaraciones, Cardozo, quien se encontraba a su lado, evitó que la ‘Chica selfie’ hiciera uso del micrófono para hablar nuevamente alejando el dispositivo de las manos de la ‘combatiente’. Este hecho terminó por indignar a ‘Rouse’. Cuando la chica reality pudo tener acceso al micro, se mostró muy incómoda y le dijo: “ A mí no me saques el micrófono porque estoy diciendo algo correcto. ¿Por qué te vas a molestar conmigo? ”. VIDEO: “Esto es guerra”