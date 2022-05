¡La delincuencia no para! Laura Spoya, quien hace unas semanas dio a luz a su segundo bebé y aprovechó en lanzar una fajas para embarazadas, subió unas historias a su Instagram en las que contó que unos estafadores estaban usando su identidad para lucrar con sus seguidoras, al pedirles dinero y presentándose como si fuesen ella. De esta forma, la ex reina de belleza advirtió: “ Ustedes saben que yo solamente trabajo para dos empresas; así que no se dejen engañar, que yo no solicito información ni dinero de nadie ”. Minutos después, publicó una imagen que le enviaron en la que le mostraba la modalidad de dicho delito. VIDEO: Instagram.