Jossmery Toledo ha dejado en claro, más de una vez, que el ejercicio es parte fundamental de su rutina diaria, pues la ayuda a estar activa y mantener el cuerpo en forma para las distintas competencias que realiza en el programa “Esto es guerra”. Siguiendo esta línea, la expolicía se atrevió a compartir con los cientos de televidentes parte de su entrenamiento. Asimismo, en una conversación con Natalie Vértiz, contó que no tenía planeado estar en televisión, pero que fue cosa del destino que las cosas resulten así. “Yo siento que empecé un poco tarde y recién estoy en televisión (...). Me retiré de la Policía sin pensar estar en la televisión, yo me retiré porque quería ejercer mi carrera como abogada, pero se dieron las cosas de otra manera”, expresó. Video: América TV