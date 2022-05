Thamara Gómez buscó aclarar lo ocurrido durante el closet sale que organizó, mismo que fue motivo de críticas por supuestamente haber estado vendiendo prendas “muy usadas”, así como calificado de estafa, según puntualizó Samuel Suárez del portal Instarándula. A través de sus historias de Instagram del domingo 15 de mayo, la cantante de cumbia se refirió en concreto al impase que se suscitó con una clienta, a quien ella habría respondido con fuertes calificativos. “Quiero pedir mil disculpas si la persona se sintió ofendida” , inició la artista. “Al principio, la señora me estaba insultando, me estaba faltando el respeto, pero yo soy de las personas que tienen correa y ya estoy acostumbrada a los buenos y malos comentarios, porque a todos no les vas a caer bien”, señaló. Así, reiteró las disculpas por los insultos que ella emitió, y aseguró que solo había repetido por “chacota” el comentario que otro usuario había dejado. Video: Instagram