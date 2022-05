Renzo Schuller generó un gran impacto en los últimos días al ser presentado como el nuevo conductor de “Esto es guerra” en reemplazo de María Pía Copello. El actor hará dupla con Johanna San Miguel, aunque sus seguidores hayan pedido en las redes que vuelva Gian Piero Díaz para su esperado reencuentro. Sin embargo, el ahora presentador de EEG parece no querer saber nada de su excompañero tras sus recientes declaraciones en “Estas en todas”. “¿Quieres saber la verdad? De esto no opino, ahorita no. No es el momento”, señaló de forma tajante.