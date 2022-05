Natalie Vértiz le aseguró a Jossmery Toledo que no todos los hombres traicionan a sus parejas, pero le hizo una advertencia a su esposo Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz lanzó un fuerte comentario a su esposo, el ex chico reality Yaco Eskenazi, durante la emisión de “Estás en todas”. Todo comenzó cuando hablaba sobre el tema de la infidelidad con la influencer Jossmery Toledo en un entrevista. La conductora le aseguró a la expolicía que no todos los hombres cometen una traición a sus parejas y aprovechó para hacerle una advertencia al padre de su hijo. “Pero no todos son así, amiga, a mi Yaco (...) ¡Pobre de ti, Yaco Eskenazi!”, expresó e incluso se persignó. Video: América TV