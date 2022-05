Melcochita sobre el estilo de “Hablando huevadas”: “Los que van ahí ya saben a lo que se exponen”

El éxito de “Hablando huevadas” ha generado que grandes humoristas critiquen el formato con el que dicho show hace reír a su público. Por ello, Melcochita volvió a referirse sobre Ricardo Mendoza y Jorge Luna y afirmó que sus seguidores saben lo que consumen. “En la Tierra, hay toda clase de gente, sino no sería mundo. Los que van ahí, ya saben a lo que se exponen y si le gusta lo morboso. Todos tienen derecho de ir, los que están de acuerdo, es su problema. Cada uno tiene su público y si hay gente que le gusta, es tema de ellos. El que va, va porque le gusta y el que no, porque no le gusta”, indicó. Video: La República.