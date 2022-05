El popular humorista y sonero Melcochita aseguró que su estilo no es pelear en televisión, pues prefiere ser ‘figureti’ en los escenarios.

Danny Rosales y Cachay estuvieron, durante la última semana, en enfrentamientos y hasta casi llegan a la manos en un programa de YouTube. El hecho generó que otros cómicos de renombre opinen al respecto, como fue el caso de Melcochita. La República conversó con Pablo Villanueva sobre esta pulla y aseguró que su estilo no es generar polémica y que todo se trata de una estrategia para vender. “Yo no soy de esa honda, yo soy figureti en el escenario. No están peleando, es propaganda, porque luego salen diciendo que son amigos y patas del alma”, indicó. Video: La República.