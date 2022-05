Jossmery Toledo protagonizó una entrevista para el programa “Estás en todas” y visitó diversos lugares de San Juan de Lurigancho. Durante su recorrido, habló sobre el presunto vínculo que tenía con el jugador Piero Hincapié y confirmó que sí habían intentado conocerse. Sin embargo, aclaró que este romance no prosperó debido a que el futbolista no quiso lidiar con la atención mediática que el tema había generado. “Me lo espantaron. Sí, estábamos conociéndonos porque tú no sabes si vas a seguir con esa persona o vas a quedar para algo serio. Como esto del medio no le favorece y salió de la nada, entonces ya no”, expresó durante la conversación con Natalie Vértiz. Video: América TV.