Jossmery Toledo comenta por qué ya no hace TikToks: “No lo hice con intención de ser mediática”

Natalie Vértiz visitó el hogar de Jossmery Toledo para el programa “Estás en todas”, en donde comentaron los inicios de la expolicía en TikTok, plataforma con la que logró ganar reconocimiento, al punto de ahora formar parte del reality “Esto es guerra”. Sin embargo, en la actualidad la modelo no sube contenido de manera constante, por lo que Natalie le preguntó el motivo de su desaparición. “En ese entonces tenía un novio que me hacía las fotos y videos y él lo colgó. Yo no lo hice con intención de ser mediática (...) Me ocasionó problemas en mi trabajo, pero yo no hice nada malo, por eso renuncié (...) Me da flojera editar, por eso lo dejé, pero voy a retomar”, comentó Jossmery. Video: América TV.