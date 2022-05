Andrés Hurtado tras aparición con Pedro Castillo: “No me interesa el tema político”

Andrés Hurtado dio inicio a su programa sabatino con una mención especial para todos los que apoyaron la campaña que organizó a favor de los niños con cáncer. “Hemos tenido todos los medios de comunicación cubriendo el evento. Quiero agradecer a cada uno de ustedes”, comenzó el conductor. Asimismo, hizo hincapié en la amplia difusión que hubo y aprovechó en aclarar que todo lo que hizo fue sin ningún fin político. Esto en referencia a las especulaciones que se generaron por el encuentro que tuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, el último 12 de mayo. “Quiero agradecer a todos los canales de televisión porque fue para una causa noble, una causa tan sensible como es el cáncer. Para mí, se juntaron todos los canales de televisión que pudieron cubrir todo este evento, mucho más allá del tema político. No me interesa en absoluto, para nada, el tema político”, mencionó. Video: Panamericana TV