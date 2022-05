Andrés Hurtado volvió a hacer un polémico comentario luego de que este sábado 14 de mayo el director y el productor del programa ocasionaran que el conductor de Panamericana se confunda en vivo. “Esto no lo puedo pasar. La gente estará mirando el programa y creeran que estoy loco. No te entiendo, tú como productor general del programa me mandas y me pones corte, y el director me pone la música. Organícense. Disculpa al país entero, aquí las cosas son claras porque sino yo me voy. Piensa, encima que voy a ser tu presidente el 2026...”. Video: Panamericana TV.