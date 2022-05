El conductor Andrés Hurtado se mostró muy sensible durante la última emisión de su programa sabatino, el 14 de mayo, tras revelar el monto total que logró con la campaña que organizó para los niños con cáncer. El popular ‘Chibolín’ compartió su felicidad, ya que siempre ha sido su sueño ayudar a los que más necesitan, así como él necesitó en su momento. “Quizás me he equivocado millones de veces, pero en lo que nunca me equivoqué es en ayudar a mis hermanos, a mi prójimo. Esa es la labor que yo tenía”, expresó. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos sus seguidores fue cuando confesó que su principal propósito ha sido cumplido, por lo que ya no tiene más motivos para continuar en la televisión. “Yo ya me puedo retirar de la televisión, ya se acabó ‘Sábado con Andrés’. Ya cumplí, ya no necesito estar en televisión (...). A lo largo de mis 33 años, siempre tuve un sueño, salvar gente, salvar vidas”, agregó. Video: Panamerica TV