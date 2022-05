Vania Bludau habló con Magaly y reveló que amiga de Mario Irivarren primero la apoyaba

¡La desmintió! Vania Bludau se contactó con la producción de “Magaly TV, la firme” para mostrar los mensajes que recibió de Evelin Jiménez, amiga de Mario Irivarren que reveló supuestas agresiones de la modelo al exchico reality, antes de que la empresaria hablara con “Amor y fuego”. “Yo estaré más pendiente. Sabes que yo lo quiero como un hijo, pero hay cosas que no se pueden apoyar”, le había escrito la socia de Irivarren a Vania en un primer momento. Más adelante, Bludau señaló que, si bien Mario le negó haberle dicho a Jiménez que fue violentado, ella no quiere saber más de él ni de su relación pasada: “Estoy harta. (...) Lo único de lo que puedo darme cuenta es dónde he estado metida, en qué tipo de entorno. Lo peor es haber salido con él”. Video: ATV.