El conductor Rodrigo González se mostró indignado con el comportamiento que ha tenido la influencer y le aconsejó que reclame a su pareja, más no a terceros.

Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una amiga de su novio Youna la acusara de acoso y amenazas de muerte. Durante el último programa de “Amor y fuego”, el conductor Rodrigo González no dudó en comentar sobre el tema y criticó la actitud que ha tenido la joven. “Ya eres madre, este chico te ha visto la cara varias veces, tienes una relación nociva (...) Si necesitas estar llamando, escribiéndole a otra mujer para rebajarte a tener que estar amenazando de muerte porque consideras que él le puede haber dado cabida, con quien tienes que hablar es contigo misma y ver cuánto confías en él y qué haces metida en esta relación”, fue parte del duro comentario que le dio. Además, le brindó un consejo para que se evite problemas. “Si tú crees eso, no tienes que llamarla a ella, tienes que girarte y arreglar las cosas con las persona en la que no confías o la que crees que es capaz de hacerte eso”, acotó indignado. Video: Willax TV