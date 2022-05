Néstor Villanueva brilló por su ausencia en su segunda cita de reconciliación para llegar a un acuerdo con Florcita Polo tras su separación. Él pidió reprogramarlo, pero la hija de Susy Díaz realizó un reclamo. “Es un poco incómodo estar viniendo y que no cumpla. Me molesta, porque trabajo todos los días. Pierdo tiempo por intentar conciliar por el bien de mis hijos, que es lo que queremos. Esto no es un juego, me incomoda y fastidia”, expresó la influencer. Video: América TV