Flor Polo se presentó en el set de “América hoy” para dar su descargo contra Néstor Villanueva, quien no se presentó a la conciliación que habían programado. Asimismo, aprovechó para agradecer el apoyo que recibe de sus seguidores a través de redes sociales. “Agradezco a toda la gente de las redes que me apoya, me da sus consejos. Para mí no es fácil, yo quiero que vean a una Flor fuerte y valiente, que sigue adelante trabajando. Para mí no es fácil llegar y estar con mis hijos aconsejando, decirles lo mucho que los amo y solo estar yo con ellos”, comentó. Por otro lado, la hija de Susy Díaz se tomó algunos minutos para mencionar el poco apoyo económico que le brinda el cantante. “Sé que hay muchas mujeres que me escriben ‘Flor, tú puedes, yo también soy madre soltera’ y así lo hago. Ahora yo podría decir que sí soy madre soltera porque no tengo el apoyo del papá de mis hijos”, finalizó. Video: América TV