Alessia Rovegno habló para el programa “Amor y fuego” y dejó muy en claro que las críticas en su contra por supuestamente ser la favorita para llevarse la corona del Miss Perú 2022 la tienen sin cuidado. “ No (me molestan) . Muy agradecida por la confianza y los comentarios bonitos siempre. Aquí todas nos estamos esforzando y preparándonos un montón... Es una experiencia nueva, estoy aprendiendo bastante, me encanta. He conocido a chicas que tienen mucho potencial y muchas ganas de trabajar”, expresó. La hija de Bárbara Cayo brindó tales declaraciones durante un enlace en vivo mediante el que Jessica Newton presentó a todas las candidatas a la próxima edición del certamen de belleza. Video: Willax