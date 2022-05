Samahara Lobatón fue denunciada por Jorka Otoya por unos presuntos mensajes en Whatsapp en los que la amenaza de muerte y fuertes calificativos hacia ella, quien es amiga de Youna. Ante ello, las cámaras de “Amor y fuego” se comunicaron con la hija de Melissa Klug para conocer su versión sobre el tema y ella dijo lo siguiente: “Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente, le devolveré su denuncia por difamación porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es. Qué te puedo decir, la gente infeliz le gusta hablar y hacer problemas difíciles (...) Hasta para inventar hay que tener coherencia. No tengo conversaciones que no sean del trabajo de este número. Hoy en día se editan absolutamente todo. Ojalá pase los peritos. Esa conversación no existe”. Video: Willax TV.