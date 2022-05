‘Peluchín’ se disfrazó de pingüino y criticó carta del esposo de Magaly: “Para qué lo dices”

Fiel su estilo, Rodrigo González opinó sobre la carta notarial que Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, envió a Janet Barboza. En este documento, el notario le solicitaba a la conductora que se retracte de haberlo llamado ‘pingüino’ e infiel. El conductor de “Amor y fuego” criticó esta acción del abogado: ”Gigi, no entiendo. Antes le decían ‘perico’. No quiere que le digan ‘pingüino’, ¡para qué lo dices! Le está diciendo (a Janet Barboza): ‘Tú te rectificas pero igual te pondré una demanda’”. Por su parte, Gigi Mitre aseguró que todo este escándalo perjudica más a Zambrano: “Sí, le está jugando en contra, Magaly no debió dejarle (mandar la carta notarial)”. Video: Willax.