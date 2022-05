Maria Pía Copello está en el ojo de la tormeta luego de que Dannya, una tiktoker, avalara las declaraciones de Nataniel Sánchez sobre la actitud de la conductora de televisión en los ensayos con Timoteo. Además, la joven también contó una experiencia propia junto a la exdalina: “Me dijeron que tenía que decir qué artista y yo les dije Selena Quintanilla y me dijeron que no podía porque estaba muerta. Comenzamos a grabar y me puse nerviosa (…), digo otro nombre y volvió a hacer su berrinche, su misma palabra de siempre: ¡Escúchame, no puedes decir otra cosa si ya hemos quedado en algo!. Solo me quedé callada y mirando a la productora”. Video: Tiktok.