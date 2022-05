Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizan tensa discusión en vivo en “Esto es guerra”

En la edición de “Esto es guerra” de este jueves 12 de mayo, Luciana Fuster y Patricio Parodi tuvieron un fuerte cruce de palabras en vivo, ya que la modelo defendió a Rafael Cardozo de las criticas del popular ‘Pato’. “Durante la competencia, nadie del equipo se puede meter o aconsejar que haga lo mismo que el compañero”, expresó la influencer, luego de ver que Ducelia Echevarría recibió ayuda de Melissa Loza. “Es trampa”, comentó el brasileño. “No hay ningún problema en que alguien quiera enseñar cómo pasar (...) No, no, Luciana, te estás equivocando por querer defender la trampa de Rafael. No defiendas ni trates de jalar la atención por otro lado”, mencionó el capitán de los ‘guerreros’. Video: América TV.