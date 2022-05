Giuliana Rengifo declaró para la cámaras de “Amor y fuego” y le mandó un mensaje a Magaly Medina: “No debería poner las manos al fuego (Alfredo Zambrano) por él ni por nadie”. Además, la cantante señaló que la conductora no es la persona indicada para hablar sobre cualquier mujer: “Tengo que cuidarme de ella, porque es Magaly Medina. Yo creo que está dolida, pero bueno, fue una relación que pasó hace tiempo. Siempre se jacta de defender a las mujeres, pero no lo hace, pone calificativos. Ella tiene un programa ‘basura’. Yo creo que no es digna de decirme algo”. Video: Willax.