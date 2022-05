Rodrigo González afirma que la tregua entre Laura Bozzo y Niurka Marcos no va a durar mucho tiempo, ahora que ambas se han encontrando en el reality “La casa de los famosos”.

Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre la nueva temporada del reality mexicano “La casa de los famosos”, específicamente de la entrada de Laura Bozzo y Niurka Marcos al show. Fiel a su estilo, ‘Peluchín’ afirmó que no estaba convencido totalmente de que ambas figuras latinas fueran a llevarse bien en la convivencia. “Señorita Laura, no puede irse a casa. Cómo se va a ir, ¡se nos acaba el show! Niurka y Laura, dos explosivas figuras juntas, dos huracanes de la polémica y controversia, no puede irse. La señorita Laura y Niurka se odiaban, se han dicho de todo. Verlas ahí (nos hace preguntarnos), ¿cuánto van a durar esos abrazos, esos amores?”, comentó el conductor. Video: Willax.