Estrella Torres se comprometió con Kevin Salas en el Cusco y la cantante no dudó en mostrar su anillo ante las cámaras de Magaly Medina, y expresó con orgullo que su pareja le había regalado una sortija coronada por un zafiro. Sin embargo, la conductora no dudó en desmentir a la joven intérprete y contactó a un especialista en joyería, quien aseguró que la piedra no tiene tanto valor. “Esto es un cabujón, una piedra pulida que puede ser una agua marina o un topacio, no es un zafiro. Su valor debe estar entre 1.200 y 1.800 dólares”, expresó. Video: ATV.