Rodrigo González y Gigi Mitre se tomaron varios minutos para opinar sobre el ingreso de Renzo Schuller a “Esto es guerra” como reemplazo de María Pía Copello. No obstante, los presentadores de “Amor y fuego” sorprendieron a sus seguidores al revelar que varios personajes de la producción de “Combate” estaban trabajando en Willax y que, de llegarles la propuesta, no les molestaría conducir un reality que le haga competencia a “EEG”. ”Conversamos ahora y me embalo. Si no tienen a Gian Piero o Renzo, tienen a Rodrigo. Todo se puede conversar, llegar a un acuerdo”, dijo ‘Peluchín’. Ante esto, Gigi mostró apoyo a lo dicho por su compañero. Video: Willax.