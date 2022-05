Rodrigo Cuba sobre la cercanía entre el ‘Activador’ y su hija: “No tengo ningún problema”

Rodrigo Cuba concedió una entrevista exclusiva a “Amor y fuego” desde su hogar, en el cual vive con su hija. En la conversación, el futbolista no tuvo problemas en responder cuando la reportera le preguntó si le molestaba que Anthony Aranda, pareja actual de Melissa Paredes, pasara mucho tiempo junto a la pequeña que tiene con la modelo. “Es una realidad que se va a dar. Mientras no signifique una amenaza para mi hija, no tengo ningún problema”, señaló el deportista. En el pasado, Rodrigo había protagonizado un tenso momento al responder a un comentario que hizo el ‘Gato Activador’ en redes, con respecto a que no le dieron los permisos para viajar con la niña al extranjero. Video: Willax.