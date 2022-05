Hace unos días, Pancho Rodríguez reveló para “Amor y fuego” que por culpa de una exsaliente ahora no puede retornar al país, pues la misteriosa chica estaría saliendo con un excongresista, quien habría influenciado para que el chileno tenga un impedimento de entrada al Perú. Tras ello, Yahaira Plasencia no se quedó callada y, pese a que no se mencionó su nombre, salió a desmentir la versión del exintegrante de “EEG“ y aseguró que no se encuentra en amores con ningún exparlamentario. Por ello, “América hoy” se puso en contacto con Rodríguez para que comente sobre la actitud que había tomado la salsera. Ante ello, el modelo dijo que su intención nunca fue perjudicarla: “Yo no he mencionado ningún nombre, quien se sienta aludida ya no es mi problema (...) Si mi intención hubiese sido dejar mal a esa chica (Yahaira), hubiese mostrado todo lo que tengo”. Video: América TV