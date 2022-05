Las cámaras de “Amor y fuego” abordaron a Mario Hart para conocer su apreciación sobre las últimas declaraciones de Nataniel Sánchez en el programa de YouTube “Soy Jackie Ford”. En esa ocasión, la actriz nacional habló de su relación sentimental con el piloto de autos y aseguró que “no vale la pena”, pues a las personas que no suman en su vida prefiere olvidarlas. Ante ello, el ex chico reality optó por no dar ningún comentario acerca de la recordada ‘Fernanda de Las Casas’. “¿Terminaste mal con Nataniel?”, le pregunta la reportera de Willax TV. Tras pensar por un momento la respuesta, el influencer expresó: “No sé, son cosas de hace muchos años. Yo pienso igual que ella, creo que no merece la pena seguir hablando de cosas del pasado, ¿no? (...) Cada uno está en lo suyo y ya lo pasado pisado”, acotó. Video: Willax TV.