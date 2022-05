Gigi Mitre sorprendió al afirmar que tiene esperanzas de que Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reconcilien, sobre todo por la gran amistad que los unió durante los años en que estuvieron al frente de “Combate”, el desaparecido reality de ATV. “Ellos eran muy amigos, tenían una empresa juntos, han trabajado en proyectos, no solo en TV, sino con marcas. A mí me da mucha pena que no se hayan amistado hasta el día de hoy... Ojalá que la vida los vuelva a unir , aunque no sea para ser los super amigos de antes”, comentó. Cabe precisar que, el lunes 9 de mayo, Schuller fue presentado como el nuevo presentador de “Esto es guerra”, en reemplazo de María Pía Copello. Video: Willax TV