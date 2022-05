Magaly Medina afirma que Anthony Aranda, novio de Melissa Paredes, no volvería a “Esto es guerra” porque no genera interés en el público que ve el reality.

Magaly Medina afirmó que Anthony Aranda, novio de Melissa Paredes, no volvería a participar en “Esto es guerra”, tras lesionarse en marzo. La polémica conductora de espectáculos señaló que esto se debería a que ya no es un personaje interesante para los televidentes: “Nuestra preocupación aquí es seria porque parece que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’. Ya camina, pasa que ya no vende. Ya pasó su cuarto de hora. Además, ¿qué hace aparte de bailar?, ¿ser el novio de Melissa Paredes?, ¿ser el ‘atrasador’ del ‘Gato’ Cuba?, ¿ese es un mérito ahora? Últimamente, en la televisión, la gente anda jactándose a falta de talento y carrera”. Video: ATV.