Renzo Schuller fue recibido como el nuevo presentador de “Esto es guerra”. Fue entonces que Johanna San Miguel dijo en vivo que el recordado ‘Shushu’ fue llamado anteriormente, pero no quiso aceptar la propuesta de América TV. “En su momento te invitaron a ‘Esto Es Guerra’ a conducir y dijiste que no. No estabas muy convencido. ¿Por qué hoy, 9 de mayo de 2022, decidiste entrar al reality cuando habías dicho que no?, ¿por qué?, ¿qué te asustó?”, preguntó directamente la conocida ‘Mamá Leona’. De tal forma, el ahora conductor del reality de competencia detalló cuáles fueron los motivos por los que no aceptó en el pasado. “No era el momento, estaba en otros proyectos y para ser totalmente honesto, no, prefiero no ser muy honesto en esto. Las producciones chocaban y no se podía estar en un programa, compartiendo otro programa, y yo tenía que respetar el contrato o sino podría haber estado aquí tranquilamente”, aclaró. Video: América TV