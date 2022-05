La infidelidad fue el tema central del programa “América hoy” esta mañana, 9 de Mayo. Mario Hart fue el invitado especial y tras el ver el reportaje donde mostraron casos polémicos como el de Pedro Gallese, él comentó: “Es una traición a tu pareja, tu familia. Dios me libre”. También expresó que no podría perdonar una infidelidad. ”Me costaría muchísimo mantener una relación sabiendo que me fue infiel. La confianza es la base de toda relación” , dijo. Video: América TV.