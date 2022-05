Karla Tarazona fue sorprendida por su pareja Rafael Fernández a pocas horas de culminar el Día de la Madre. El empresario le obsequió un auto por esta fecha especial y la actriz no pudo contener la emoción. En redes sociales, se compartió su reacción tras ver el vehículo frente a ella. “Pensó que me había olvidado de todo, hasta pijama le hice poner”, bromeó el comerciante al compartir el clip. Él le tapó los ojos para que la madre de familia no sepa del regalo. Video: Instagram.