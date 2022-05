Sigue creciendo la expectativa para conocer al nuevo conductor de “Esto es guerra”, quien entrará en reemplazo de María Pía Copello. Por ello, Johanna San Miguel, quien será la dupla de este misterioso personaje, no dudó en mandarle una advertencia, pues asegura que no quiere que un ‘suavecito’ la acompañe a lo largo del programa. “Yo estoy con las garras bien puestas para treparme al cuello nuevamente. Que se prepare quien viene, porque así como fui con Pía, voy a ser exactamente igual. Yo no voy a tener contemplaciones porque esto es una competencia. Así que, quien venga, absténgase a las consecuencias, acá no queremos suavecitos (...) Eso a su casa”, sostuvo. Video: América TV